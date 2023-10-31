إصابة 3 أشخاص إثر انفجار قارورة غاز بمسكن في وهران

تدخلت وحدات الحماية المدنية لإسعاف أشخاص تعرضوا لاصابات داخل مسكن عائلي. على إثر إنفجار قارورة غاز أدى إلى انهيار الجدار الفاصل بين الشقتين بحي صنابي سيدي معروف بلدية سيدي الشحمي بوهران.

الحادث خلف إصابة 03 أشخاص، تعرضوا لجروح مختلفة، ويتعلق الأمر بامرأة 32 سنة وأخرى 39 سنة مصابة بحروق، بالإضافة إلى طفلة تبلغ من العمر عامين نقلت الى مصلحة الحروق بمستشفى ايسطو. أما الضحيتين الآخرتين فحولتا الى مستشفى 01 نوفمبر.