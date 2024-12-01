إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة بتندوف

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة بولاية تندوف.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية، على الساعة 00 سا و47 دقيقة مدعومة بوحدة القطاع من أجل حادث مرور. يتمثل في إنحراف وإنقلاب سيارة من نوع سونغ يونغ بالطريق الإجتنابي للوزن الثقيل.

وخلّف هذه الحادث ثلاثة ضحايا من جنس ذكر لهم إصابات مختلف على مستوى الجسم تم تقديم لهم الإسعافات الاولية بعين المكان. ونقلوا على جناح السرعة الى المستشفى المختلط سي الحواس.