إصابة 3 أشخاص إثر انهيار جدار بناية ببسكرة

أصيب ثلاثة (03) أشخاص بجروح مختلفة، إثر حادث انهيار جدار بناية من الطابق الثاني بحي راس القرية بلدية ودائرة بسكرة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 22سا52د. من اجل حادث إنهيار جدار بناية من الطابق الثاني بحي راس القرية بلدية و دائرة بسكرة.

حيث خلف الحادث اصابة 03 أشخاص بجروح مختلفة من بينهم ضحية في حالة حرجة تم إسعافهم و نقلهم إلى مستشفى بشير بن ناصر بسكرة .

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور