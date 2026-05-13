إصابة 3 أشخاص إثر حريق مطبخ في سطيف

بقلم أسماء
تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، لإخماد حريق نشب في مطبخ منزل متكون من ثلاثة طوابق علوية بحي الهضاب بلدية سطيف.

و أسعفت الحماية خلال حادث الحريق ثلاثة أشخاص امرأتين 39 سنة و50 سنة و طفل 16 سنة كانوا يعانون من ضيق في التنفس. بسبب الدخان و إجلائهم إلى استعجالات المستشفى الجامعي سطيف.

كما تمّ إخماد النيران ومنعها من الانتشار إلى الجوار، وحماية باقي أجزاء المنزل. و تسبب في إحتراف و إتلاف بعض أغراض المطبخ.

