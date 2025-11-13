إصابة 3 أشخاص بتسمم بالغاز في معسكر

تعرض 3 أشخاص للإختناق ليلة الأربعاء إلى الخميس بسبب إستنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية معسكر.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 22 سا 40د لأجل إسعاف عائلة تعرضت لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء الموجود بالمطبخ. بحي 300 مسكن ، بلدية و دائرة سيق.

خلف الحادث تسمم 3 أشخاص من جنس أنثى ،تتراوح أعمارهن بين 16 و 49 سنة. يعانين من صعوبة في التنفس ، تم إسعافهن و نقلهن إلى المستشفى المحلي .

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور