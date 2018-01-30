إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور بتبسة

وتنقل مصالح الحماية المدنية لنقل المصابين الى مصلحة الاستعجالات.
احتج أساتذة كلية العلوم الطبيعية بجامعة حمة لخضر بالوادي أمام مقر الإدارة المركزية منددين بالإعتداءات التي تعرضوا داخل الحرم الجامعي.
حيث قامت بعض المنظمات الطلابية بغلق…
سجلت مصالح المفتشية الجهوية لشرطة الغرب بوهران، إرتفاع عدد القضايا التي تتعلق بالجريمة الإلكترونية خلال السنة الفارطة.
وقال مراقب الشرطة محند محمد سعيد المفتش الجهوي للشرطة…
تسبب حادث مرور وقع في الطريق الوطني رقم 16 قرب بلدية مرسط في إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.
وتنقل مصالح الحماية المدنية لنقل المصابين الى مصلحة…
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