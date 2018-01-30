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إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور بتبسة

أخبار الجزائر
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إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور بتبسة
بقلم سليم دريد

تسبب حادث مرور وقع في الطريق الوطني رقم 16 قرب بلدية مرسط في إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وتنقل مصالح الحماية المدنية لنقل المصابين الى مصلحة الاستعجالات.

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