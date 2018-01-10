إصابة 3 أشخاص بحروق في حريق منزل بالشلف

أصيب 3 أشخاص بحروق متفاوتة الخطورة، اليوم الأربعاء، إثر نشوب حريق بسبب تسرب للغاز البوتان، بأحد المساكن في الشلف.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن الحريق شب في حدود الساعة التاسعة و50 دقيقة، بالمنطقة الرابعة بحي أولاد محمد.

حيث أسفر، عن إصابة 3 أشخاص من العائلة واحدة بحروق من الدرجة الثانية والأولى، تم إجلاؤهم إلى المستشفى.

كما مكن التدخل السريع أعوان الحماية من إخماد الحريق، وإنقاذ المطبخ الذي كان يحتوي على 3 قارورات غاز البوتان.

من جهتها، فتحت الجهات الأمنية، تحقيقا في أسباب الحريق.