إصابة 3 أشخاص جراء اشتعال قارورة غاز بالعاصمة

أصيب 3 أشخاص بحروق مختلفة، جراء حادث اشتعال قارورة الغاز إثر عملية الصيانة داخل شقة بالطابق الخامس لعمارة تتكون من (ط أ + 5) بحي 1074 عين النعجة ، بالعاصمة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 10سا 03د، من أجل حادث إشتعال قارورة الغاز. إثرعملية الصيانة داخل شقة بالطابق الخامس لعمارة تتكون من (ط أ + 5) بحي 1074 عين النعجة. بلدية جسر قسنطينة، دائرة بئر مراد رايس.

حيث خلف الحادث إصابة 03 أشخاص بحروق مختلفة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

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