إصابة 3 أشخاص في إصطدام حافلة لنقل المسافرين بسيارة في سطيف
بقلم فارس شايب
تدخلت فرق الحماية المدنية سطيف أمسية اليوم على الساعة 21و24د لحادث مرور خطير سجل الطريق السيار A2 بنواحي محطة الخدمات بابور بلدية عين آرنات ولاية سطيف اتجاه الغرب.
الحادث تمثل في إصطدام حافلة لنقل المسافرين حجم كبير بسيارة سياحية. وخلف كحصيلة مؤقتة إصابة ثلاثة أشخاص محصورين داخل السيارة أسفل الحافلة.
العملية جارية بتسخير ثلاثة سيارات إسعاف وشاحنتين للتدخل وشاحنة للرفع والجر بطواقمها بقيادة رئيس الوحدة الرئيسية.
رابط دائم : https://nhar.tv/77yDt