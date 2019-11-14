إصابة 3 أشخاص في انفجار غرفة منزل بتبسة

أخبار الجزائر
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إصابة 3 أشخاص في انفجار غرفة منزل بتبسة
بقلم أسماء.ع

سجلت الحماية المدنية، اليوم الخميس، إصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة، إثر انفجار داخل غرفة منزل ببئر العاتر في تبسة.

ووقع الحادث، على الساعة السادسة و15 د، إثر انبعاث غاز المدينة من مدفأة داخل الغرفة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

ويتعلق الأمر بكل من الزوج “35 سنة”،أصيب بحروق بكامل الجسم،والزوجة”28 سنة” أصيبت بالرأس، والأم، والابن عامين ويتواجد في حالة صدمة.

وتم تقديم الإسعافات الأولية لأفراد العائلة وتحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى التيجاني هدام بئر العاتر.

كما تم تسجيل خسائر مادية في سقف وجدران المنزل والأثاث.


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