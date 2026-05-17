إصابة 3 أشخاص في حادث مرور بالمدية

تدخلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الأحد، في حادث مرور وقع على مستوى الطريق السيّار “شمال-جنوب” باتجاه المدية، ببلدية وزرة، خلّف إصابة 3 أشخاص.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في اصطدام بين سيارة سياحية وسيارة نفعية.

وخلّف الحادث إصابة 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 سنة و58 سنة لهم إصابات مختلفة ومتعددة. حيث تم إسعافهم ونقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى المدية.

