إصابة 3 أشخاص في حريق بحظيرة حافلات “إيتوزا” بسوق أهراس

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن تسجيل إصابة 3 أشخاص بضيق في التنفس، جراء الحريق المهول الذي اندلع على مستوى حظيرة حافلات “إيتوزا” بولاية سوق أهراس.

وأوضحت المصالح نفسها، أن الحريق شب داخل حظيرة تابعة لمؤسسة النقل الحضري، بلدية و دائرة سوق أهراس، وتم اخماده كليا.

حيث سخّرت الحماية المدنية لهذا التدخل 11 شاحنة إطفاء،03 سيارات إسعاف.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور