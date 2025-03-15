إصابة 3 أشخاص في حريق بحظيرة حافلات “إيتوزا” بسوق أهراس
بقلم عايدة.ع
أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن تسجيل إصابة 3 أشخاص بضيق في التنفس، جراء الحريق المهول الذي اندلع على مستوى حظيرة حافلات “إيتوزا” بولاية سوق أهراس.
وأوضحت المصالح نفسها، أن الحريق شب داخل حظيرة تابعة لمؤسسة النقل الحضري، بلدية و دائرة سوق أهراس، وتم اخماده كليا.
حيث سخّرت الحماية المدنية لهذا التدخل 11 شاحنة إطفاء،03 سيارات إسعاف.
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