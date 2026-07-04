إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالعاصمة

نجحت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر، اليوم السبت، في إخماد حريق شب داخل شقة سكنية متواجدة بالطابق الخامس لعمارة متكونة من طابق أرضي و5 طوابق، بحي 636 مسكن “درقانة” التابع لبلدية برج الكيفان.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت فرق الإطفاء في حدود الساعة 11سا و19د. حيث تمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد الحريق نهائياً. مانعةً انتشاره إلى باقي الشقق والمستويات في العمارة.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص من جنس ذكر، (أحدهم جريح، والثاني أصيب بحروق، فيما عانى الثالث من ضيق في التنفس). حيث قُدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان قبل نقلهم إلى العيادة متعددة الخدمات بدرقانة.

ولإنجاح هذا التدخل، سخرت مصالح الحماية المدنية 03 شاحنات إطفاء، بالإضافة إلى سيارة إسعاف واحدة.