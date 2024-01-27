إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالمدية

أصيب 3 أشخاص، زوال اليوم السبت، إثر حريق إندلع بشقة في الطابق الثالث لعمارة ببلدية ودائرة السواقي في المدية.

وحسب المديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت ذات المصالح، على الساعة 13سا و40د، من أجل إخماد حريق إندلع بشقة في الطابق الثالث لعمارة بحي 100 مسكن ببلدية ودائرة السواقي في المدية.

وأسفر الحادث، عن إصابة 3 أشخاص أعمارهم “14 سنة و41 سنة”، يعانون من صعوبة في التنفس جراء الدخان المنبعث للخارج. فيما تم إخماد الحريق ومنع انتشاره وحماية باقي العمارة.