إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بتبسة

أصيب 3 أشخاص بجروح اليوم إثر حريق شقة بالطابق الثالث بالعمارة ببلدية ودائرة تبسة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة 19سا و50 دقيقة، من أجل اخماد حريق شب في شقة بالطابق الثالث بالعمارة متكونة من R+3 بالمكان المسمى حي الوئام.

وخلف الحادث إصابة 3 أشخاص لهم صعوبة في التنفس تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

وأكدت ذات المصالح أنه تم إخماد الحريق ومنع انتشاره الى باقي أنحاء العمارة.

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