إصابة 3 أشخاص في حريق مصنع ببرج بوعريريج

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية ببرج بوعريريج، أمس، لأجل إخماد حريق حاملات خشبية وعلب من الكرتون المسترجع وبقايا من البلاستيك في الهواء الطلق بحظيرة جيون إلكترونيك.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تم التحكم في الحريق ومنع إنتشاره إلى المستودعات وباقي منطقة النشاطات.

كما تم تسجيل مصابين بحروق تم تحويلهم إلى مستشفى بن عبيد، فيما تم تسجيل ضحية مختنقة بالدخان تم إسعافها في عين المكان.

وتم إخماد الحريق على الساعة الرابعة مساء، وإستمرت عملية الإزالة والتقليب والحراسة إلى غاية العاشرة والنصف ليلا.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لإخماد الحريق 06 شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف.