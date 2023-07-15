إصابة 3 أشخاص في حريق منزل بالمدية

أصيب 3 أشخاص بحروق، اليوم السبت، في عين بوسيف بالمدية، إثر حريق منزل تقليدي بالمكان المسمى دوار لقيشة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، نشب الحريق إثر إشتعال أنبوب غاز متسرب من قارورة غاز البوتان مخلفا إصابة 3 أشخاص.

الضحية الأولى من جنس أنثى وتبلغ من العمر 32 سنة، لها حروق من الدرجة الاولى على مستوى الوجه. وحروق من الدرجة الثالثة على مستوى الذراع الأيمن.

فيما أصيبت ضحية أخرى تبلغ من العمر 64 سنة وطفل يبلغ من العمر03 سنوات بحروق سطحية على مستوى الوجه واليد.

وتم اخماد الحريق نهائيا من طرف مصالح الحماية المدنية.