إصابة 3 أشخاص في حريق منزل ببلدية سيدي الصافي بعين تموشنت

أصيب 3 أشخاص في حريق شب في أحد المنازل ببلدية سيدي الصافي بولاية عين تموشنت .

وحسب بيان الحماية المدنية فقد تدخلت وحداتها بعين تموشنت، اليوم، لإخماد حريق اندلع داخل مسكن فردي بالطابق الأرضي لبناية تتكون من طابق أرضي + 1، بحي 20 أوت، بلدية سيدي الصافي، دائرة بني صاف.

البلاغ، الذي ورد في حدود الساعة 14:30، استنفر مصالح الحماية المدنية التي تنقلت بسرعة إلى عين المكان، وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب ومنع انتشارها إلى باقي أرجاء البناية أو البنايات المجاورة.

وقد خلف الحريق ثلاث إصابات، تمثلت في حالتين تعانيان من حروق من الدرجة الثانية، بالإضافة إلى ضحية ثالثة تعرضت لصدمة نفسية. وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم بعين المكان قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج.