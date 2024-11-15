إصابة 3 أشخاص في حريق منزل بتبسة

إندلع حريق مساء اليوم الجمعة، في منزل بحي المرجة في تبسة، مما تسبب في إصابة 3 أشخاص.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، شب الحريق بالطابق الأرضي للمنزل والمتكون من غرفتين ومطبخ.

وتمكنت الفرق المتدخلة من السيطرة على الحريق وإنقاذ باقي المنزل.

فيما تم تسجيل إصابة 3 أشخاص “سيدة تبلغ من العمر حوالي 69 سنة وشاب يبلغ من العمر حوالي 29 سنة لهما ضيق في التنفس. وشاب آخر يبلغ من العمر حوالي 25 سنة له الام في الظهر”.

وتم إسعاف المصابين، وتحويلهم من طرف مصالح الحماية المدنية، إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بحي الجرف بتبسة. كما تم تسجيل خسائر مادية بالمنزل.