إعــــلانات
أخبار الجزائر

إصابة 3 أشخاص في حريق منزل بتبسة

بقلم نادية بن طاهر
إصابة 3 أشخاص في حريق منزل بتبسة
  • 175
  • 0

إندلع حريق مساء اليوم الجمعة، في منزل بحي المرجة في تبسة، مما تسبب في إصابة 3 أشخاص.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، شب الحريق بالطابق الأرضي للمنزل والمتكون من غرفتين ومطبخ.

وتمكنت الفرق المتدخلة من السيطرة على الحريق وإنقاذ باقي المنزل.

فيما تم تسجيل إصابة 3 أشخاص “سيدة تبلغ من العمر حوالي 69 سنة وشاب يبلغ من العمر حوالي 29 سنة لهما ضيق في التنفس. وشاب آخر يبلغ من العمر حوالي 25 سنة له الام في الظهر”.

وتم إسعاف المصابين، وتحويلهم من طرف مصالح الحماية المدنية، إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بحي الجرف بتبسة. كما تم تسجيل خسائر مادية بالمنزل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/aFx27
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر