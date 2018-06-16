إصابة 3 أشخاص في عملية طعن في برلين الألمانية

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في عملية طعن شهدتها اليوم السبت، إحدى ضواحي العاصمة الألمانية برلين.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن متحدثة باسم الشرطة المحلية قولها: ” إنّ مجهولا أصاب ثلاثة أفراد في إحدى محطات قطارات الضواحي في برلين”.

مشيرة إلى أنّ رجلين أصيبا بجروح بالغة الخطورة بينما أصيبت امرأة بجروح طفيفة.

وأضافت المتحدثة، أنّ الجاني لاذ بالفرار، وتولت المباحث الجنائية التحقيق في الحادث دون أن تتضح بعد تفاصيل الواقعة أو دوافعها.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنّ المجهول “أصاب الأشخاص الثلاثة بطعنات سكين في المحطة الكائنة بحي “برينتسلاور برج” بالعاصمة برلين.

ونجح في الفرار دون أن يتم توقيفه إلى حد الآن.

يشار إلى أنّ مدينة “هامبورغ” الألمانية شهدت، شهر جويلية من العام الماضي، حادثة طعن بسكين.

قام به مسلح داخل أحد المتاجر الكبيرة بحي “بارمبك”، ممّا أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين.