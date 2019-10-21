إصابة 3 أشخاص من بينهم دركيين في حادثة إطلاق نار بباتنة

شهدت، الليلة قبل الماضية، بلدية أولاد سلام بدائرة رأس العيون بولاية باتنة، حادثة إطلاق نار أثناء عملية توقيف شخصين .

كانا على متن سيارة «كادي» بداخلها كمية من المشروبات الكحولية، وذلك بالقرب من مقبرة الشهداء على مستوى الطريق الوطني رقم 77.

وحسب مصادر محلية، فإن عملية التوقيف تخللها تشنج كبير للأعصاب وتلاحم بين عناصر الدرك الوطني وأحد المشتبه فيهم.

مما أدى إلى استعمال سلاح ناري أصيب خلاله المشتبه فيه وعنصرين من عناصر الدرك الوطني.

ليتم نقل الجرحى الى مستشفى علي النمر بمروانة، في وقت نزلت عدة لجان تحقيق لكشف ملابسات هذه الحادثة الغامضة.

خاصة ما تعلق بالواقفين وراء إطلاق النار وأسباب اللجوء إلى ذلك، وهل الحادثة مجرد كمين لمروجي الخمور؟.

أم له امتدادات أخرى، وهو ما ستكشف عليه لاحقا التحقيقات الأمنية.