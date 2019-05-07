إصابة 3 طالبات بجروح خطيرة إثر انفجار قارورة غاز في باتنة

تعرضت، فجر اليوم الثلاثاء،3 طالبات إحداهن وصفت حالتها بالخطيرة،إثر حادث اشتعال غاز متسرب من قارورة غاز للتخييم داخل الإقامة الجامعية،فسديس5 بباتنة.

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية، أن الحادث وقع داخل غرفة بالطابق الثاني، من الإقامة الجامعية.

وخلف إصابة 3 طالبات تتراوح أعمارهن بين 19 و23 سنة بجروح.

وتعرضت إحداهن لإصابات متعددة بعد أن قفزت من الطابق الثاني في محاولة منها للنجاة.

وتم نقل الجريحات على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمركز الاستشفائي الجامعي بمدينة باتنة بعد إسعافهن.

وأشار الملازم الأول حسان يحي الشريف، إلى أن المصالح المختصة فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.