إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني بغزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “معا”، أنّ 3 فلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال الصهيوني

في3 حوادث منفصلة وقعت على الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة.

ونقلت “معا” عن مصادر طبية، أنّ فلسطينيا واحدا أصيب بالرصاص قرب مخيم العودة شرق مدينة غزة

بعدما أطلقت قوات الاحتلال النار على شبان قاموا بنزع جزء من السياج الأمني.

كما أصيب فلسطيني آخر بجروح وصفت بالمتوسطة خلال إطلاق نار.

ونفس الأمر في بيت لا هيا شمال غزة، أصيب فلسطيني بجروح، أين قام جيش الاحتلال الصهيوني بإطلاق نار على شاب حاول الاقتراب من السياج الأمني.