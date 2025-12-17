إصابة 37 شخصا في انقلاب حافلة بالمغير

أُصيب 37 شخصا في حادث مرور خطير، وقع صبيحة اليوم الأربعاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 03 ، بلدية أم الطيور ، بولاية المغير.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن وحدة القطاع أم الطيور و بدعم من الوحدة الرئيسية ووحدة القطاع اسطيل. تدخلت صبيحة اليوم لأجل حادث مرور يتمثل في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين. تعمل على خط (تلمسان - الوادي) على مستوى الطريق الوطني رقم 03، بلدية أم الطيور.

مشيرة أن الحادث خلّف إصابة 37 شخصا بجروح مختلفة، منهم 22 تم نقلهم إلى مستشفى أم الطيور و15 نقلوا إلى مستشفى المغير.

