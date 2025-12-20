إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالمدية

أصيب 4 أشخاص صبيحة اليوم السبت، جراء انحراف وانقلاب سيارة بالطريق السيّار (شمال /جنوب) اتجاه قصر البخاري، ببلدية البرواقية ولاية المدية.

وأشارت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 07سا37د من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة. بالطريق السيّار (شمال /جنوب) اتجاه قصر البخاري، بلدية ودائرة البرواقية.

حيث خلّف الحادث إصابة 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و62 سنة لهم إصابات مختلفة. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

