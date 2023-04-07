إصابة 4 أشخاص إثر حريق بمستشفى الأم والطفل بسطيف

تمكنت وحدات الحماية المدنية في سطيف، صباح اليوم الجمعة، من إخماد حريق شب على مستوى مستشفى الأم والطفل بسطيف.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد أصيب 4 أشخاص بضيق في التنفس، إثر هذا الحديث.

وشب الحريق، في عداد كهربائي بالطابق الأول لمستشفى الام والطفل بمصلحة الولادة، في مستشفى العلمة. هذا وتم إخماد الحريق ومنع إنتشاره.

وتم تسجيل إصابة 4 أشخاص بضيق في التنفس، قدمت لهم الاسعافات الضرورية بعين المكان.