إصابة 4 أشخاص إثر حريق بناية في عين الدفلى

تدخلت مصالح الحماية المدنية، فجر اليوم الخميس، من أجل حريق شبّ داخل بناية في ولاية عين الدفلى.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الحريق وقع على الساعة 03 سا و44 دقيقة، بالطابق الثالث لبناية سكنية تتكون من (R+04). بالمكان المسمى الزبوجة، بلدية ودائرة العبادية.

كما خلف الحريق إصابة 4 أشخاص بصدمة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

وسخرت لهذا التدخل 3 شاحنات إطفاء.

