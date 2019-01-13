إصابة 4 أشخاص بحروق بسبب انفجار للغاز  بعين الدفلى

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية عين الدفلى، من إنقاذ عائلة تتكون من 4 أشخاص من الموت المحقق بعد انفجار الناجم عن تسرب للغاز من قارورة البوتان.

داخل منزلهم بحي السوق الأسبوعي وبالضبط شارع قوادري عبد القادر التابع لبلدية جليدة بولاية عين الدفلى .

الحادث وحسب ذات المصدر وقع ليلة السبت إلى الأحد، بعد انفجار غاز متسرب من مدفئة تشتغل بغاز البوتان مصحوب بحريق .

الأمر الذي خلف إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة بحروق من الدرجة الأولى تتراوح أعمارهم مابين شهر واحد و 42 سنة .

،وتدخلت مصالح الحماية المدنية حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية و تم تحويلهم الى العيادة الصحية بجليدة .

كما تم تسجيل خسائر مادية بسبب قوة الانفجار.