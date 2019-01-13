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إصابة 4 أشخاص بحروق بسبب انفجار للغاز  بعين الدفلى

أخبار الجزائر
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إصابة 4 أشخاص بحروق بسبب انفجار للغاز  بعين الدفلى
بقلم  عباس عادل

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية عين الدفلى، من إنقاذ عائلة تتكون من 4 أشخاص من الموت المحقق  بعد انفجار الناجم عن تسرب للغاز من قارورة البوتان.

داخل منزلهم بحي السوق الأسبوعي وبالضبط شارع قوادري عبد القادر التابع لبلدية جليدة بولاية عين الدفلى .

الحادث  وحسب ذات المصدر وقع  ليلة السبت إلى الأحد، بعد انفجار غاز متسرب من مدفئة تشتغل بغاز البوتان مصحوب بحريق .

الأمر الذي  خلف إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة بحروق من الدرجة الأولى تتراوح أعمارهم مابين شهر واحد و 42 سنة .

،وتدخلت مصالح الحماية المدنية حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية و تم تحويلهم الى العيادة الصحية بجليدة .

كما تم تسجيل خسائر مادية بسبب قوة الانفجار.


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