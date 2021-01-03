إصابة 4 أشخاص بينهم رضيعة في حادث مرور بغرداية

تدخل عناصر الحماية المدنية في غرداية، إثر حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 1، وخلف إصابة 4 أشخاص بينهم رضيعة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بغرداية، فقد تمثل الحادث في إنحراف وإصطدام سيارة بحاجز حديدي.

وخلف الحادث، إصابة 4 أشخاص، واحد من جنس ذكر و3 من جنس أنثى بينهم رضيعة، بحالة صدمة.

وتم نقل الضحايا من طرف إسعافات الحماية، إلى مستشفى تريشين إبراهيم.

وتمثلت الخسائر المادية في تحطم الواجهة الأمامية للمركبة.

هذا وتجدد الحماية المدنية نصائحها بالمزيد من الحيطة والحذر وتقليل السرعة وتطبيق جميع قواعد السلامة المرورية، لاسيما في الإضطرابات الجوية.