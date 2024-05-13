إصابة 4 أشخاص في إنحراف وإنقلاب سيارة بعين ولمان في سطيف

تدخلت فرق الحماية المدنية لوحدة عين ولمان لحادث مرور خلف أربعة مصابين من بينهم طفل في حالة خطيرة.

تمثل في إنحراف وانقلاب سيارة سياحية (P 307) على الطريق الاجتنابي الشمالي لمدينة عين ولمان جنوب سطيف.

خلف الحادث إصابة ركابها الأربعة وهم رجل وامرأتين تتراوح أعمارهم بين 29و61 سنة بجروح ليست بالخطيرة. كما تعرض طفل يبلغ من العمر 3 سنوات لإصابة في رأسه أفقدته وعيه.

تم إسعاف وإجلاء كل المصابين إلى استعجالات مستشفى محمد بوضياف عين ولمان.