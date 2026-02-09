إصابة 4 أشخاص في حادث مرور بالأغواط

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، صباح اليوم، إثر حادث مرور أليم وقع بولاية الأغواط.

وتمثل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 01 ببلدية ودائرة الأغواط.

وقد سجلت مصالح الحماية المدنية تدخلها في موقع الحادث على الساعة 10سا 43 دقيقة. حيث تبين أن الجرحى تتراوح أعمارهم ما بين 26 و31 سنة.

وقامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.