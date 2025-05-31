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أخبار الجزائر

إصابة 4 أشخاص في حادث مرور بالبليدة

بقلم عايدة.ع
إصابة 4 أشخاص في حادث مرور بالبليدة
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أصيب 4 أشخاص في حادث مرور وقع صبيحة اليوم السبت، على مستوى الطريق السريع البليدة اتجاه وهران، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، أنه تم التدخل على الساعة 04سا05د من أجل حادث انحراف سيارة بالطريق السريع. البليدة اتجاه وهران، ببلدية ودائرة موزاية.

كما أشار أن الحادث خلّف إصابة 04 أشخاص تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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