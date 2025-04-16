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الوطني

إصابة 4 أشخاص في حادث مرور بالشلف

بقلم النهار أونلاين
إصابة 4 أشخاص في حادث مرور بالشلف
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أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة في حادث مرور وقع ، بالطريق الوطني رقم 19، بلدية ودائرة أولاد فارس.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 06سا 34د من أجل حادث تصادم تسلسلي بين سيارتين سياحيتين. و شاحنة ذات مقطورة، بالطريق الوطني رقم 19، بلدية ودائرة أولاد فارس.

حيث خلف الحادث 04 جرحى لهم إصابات مختلفة من بينهم ضحيتين لهما جروح خطيرة، تم اسعافهم و نقلهم  إلى المستشفى المحلي.

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