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أخبار الجزائر

إصابة 4 أشخاص في حادث مرور بخنشلة

بقلم نادية بن طاهر
إصابة 4 أشخاص في حادث مرور بخنشلة
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أصيب 4 أشخاص بجرورح، في حادث مرور وقع بالمكان المسمى طريق بجن ببلدية عين الطويلة في ولاية خنشلة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل هذا الحادث في إصطدام بين سيارتين سياحيتين.

مخلفا إصابة 4 أشخاص، باصابات متفاوتة الخطورة تتراوح اعمارهم بين 13 و59 سنة.

وتم إسعافهم من قبل مصالح الحماية المدنية، وتحويلهم على جناح السرعة إلى قاعة الاستعجالات عين الطويلة.

هذ وتنصح الحماية المدنية مستعملي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر وإحترام جميع قواعد السلامة المرورية، للحفاظ على أرواحهم وأرواح الأخرين.

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