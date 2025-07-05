إصابة 4 أشخاص في حادث مرور بسطيف

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة جراء وقوع حادث مرور صباح اليوم السبت، بالطريق السيار شرق غرب الرابط بين ولايتي سطيف وميلة.

وأوضحت مصالح الدرك الوطني عبر صفحة “طريقي” أن الحادث وقع بالطريق السيار شرق غرب. الرابط بين ولايتي سطيف وميلة بالضبط على مستوى منطقة بوخبلة بلدية العلمة باتجاه ولاية قسنطينة .

مشيرة أنه حسب المعلومات الأولية أسفر الحادث عن إصابة أربعة (04) أشخاص بجروح.

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