إصابة 4 أشخاص في حادث مرور بعنابة
بقلم عايدة.ع
أصيب أربعة (04) أشخاص في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 44 -المحطة البرية- بلدية و دائرة عنابة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.
وحسب ذات المصالح، الحادث تمثل في تصادم تسلسلي بين سيارتين وحافلة. على مستوى الطريق الوطني رقم 44 -المحطة البرية- بلدية و دائرة عنابة.
مشيرة أن الحادث خلف الحادث إصابة 04 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18سنة و 67 سنة. لهم إصابات مختلفة تم إسعافهم و نقلهم إلى مستشفى ابن رشد .
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