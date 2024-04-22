إصابة 4 أشخاص في حادث مرور بعنابة

أصيب أربعة (04) أشخاص في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 44 -المحطة البرية- بلدية و دائرة عنابة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وحسب ذات المصالح، الحادث تمثل في تصادم تسلسلي بين سيارتين وحافلة. على مستوى الطريق الوطني رقم 44 -المحطة البرية- بلدية و دائرة عنابة.

مشيرة أن الحادث خلف الحادث إصابة 04 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18سنة و 67 سنة. لهم إصابات مختلفة تم إسعافهم و نقلهم إلى مستشفى ابن رشد .

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