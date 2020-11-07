إصابة 4 أشخاص في حادث مرور بغرداية

تدخلت مصالح الحماية المدنية، ممثلة في عناصر الوحدة الثانوية بونورة في غرداية، ليلة أمس الجمعة، لأجل حادث مرور خلف إصابة 4 أشخاص.

وحسب مديرية الحماية المدنية لغرداية، وقع الحادث على محور الطريق الوطني رقم 01 حوالي 15 كم جنوب غرداية، بالمنطقة العلمية بونورة أمام المركب الرياضي.

وتمثل الحادث في إنحراف سيارة نفعية، كان على متنها 8 أشخاص، مخلفا إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، تتراوح أعمارهم بين 20 و55 سنة.

وتم إسعاف المصابين، ونقلهم على جناح السرعة من قبل إسعافات الحماية، إلى مستشفى الدكتور تريشين إبراهيم بسيدي عباز.

وتجدد الحماية المدنية نصائحها لمستعملي الطرقات، بالمزيد من الحيطة والحذر وتطبيق جميع قواعد السلامة المرورية، وتفادي السياقة تحت تأثير النعاس والإرهاق أثناء السفر الطويل.