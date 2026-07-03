إصابة 4 أشخاص في حريق شب بمسكنين جاهزين بقسنطينة

أخمدت مصالح الحماية المدنية لولاية قسنطينة، اليوم الجمعة، حريقاً شب داخل مسكنين من البناء الجاهز، بالقرب من السوق الأسبوعي لبلدية ودائرة حامة بوزيان.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت فرق الإطفاء في حدود الساعة 13سا و25د في هذا الحادث. حيث تمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب ومنع انتشار النيران إلى المساكن والمحاذية المجاورة.

وخلّف الحادث إصابة 4 أشخاص بضيق في التنفس جراء استنشاق الأدخنة المتصاعدة. حيث قُدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة في عين المكان قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي.

وقد سُخرت لهذه العملية شاحنتا إطفاء، بالإضافة إلى سيارة إسعاف واحدة.