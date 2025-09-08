إعــــلانات
أخبار الجزائر

إصابة 4 أشخاص في حريق شقة بالشلف

بقلم عايدة.ع
إصابة 4 أشخاص في حريق شقة بالشلف
  • 92
  • 0

أصيب 4 أشخاص، صباح اليوم الإثنين، جراء نشوب حريق داخل شقة بالطابق الثالث لعمارة تتكون من ( ط أ + 04) بالمكان المسمى حي 100 مسكن، ببلدية تاجنة بولاية الشلف.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت صبيحة اليوم في حدود الساعة 08سا 32د. من أجل إخماد حريق شقة بالطابق الثالث لعمارة تتكون من ( ط أ + 04) بالمكان المسمى حي 100 مسكن، ببلدية تاجنة ودائرة أبو الحسن.

مشيرة أنه تم إخماد الحريق و منع انتشاره إلى باقي أنحاء العمارة، في حين تم تسجيل إصابة 04 أشخاص. لهم ضيق في التنفس تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/ylEmB
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر