إصابة 4 أشخاص في حريق شقة بالشلف

أصيب 4 أشخاص، صباح اليوم الإثنين، جراء نشوب حريق داخل شقة بالطابق الثالث لعمارة تتكون من ( ط أ + 04) بالمكان المسمى حي 100 مسكن، ببلدية تاجنة بولاية الشلف.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت صبيحة اليوم في حدود الساعة 08سا 32د. من أجل إخماد حريق شقة بالطابق الثالث لعمارة تتكون من ( ط أ + 04) بالمكان المسمى حي 100 مسكن، ببلدية تاجنة ودائرة أبو الحسن.

مشيرة أنه تم إخماد الحريق و منع انتشاره إلى باقي أنحاء العمارة، في حين تم تسجيل إصابة 04 أشخاص. لهم ضيق في التنفس تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

