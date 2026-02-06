إصابة 4 أشخاص في حريق شقة بالعاصمة

تعرضت عائلة مكونة من 4 أشخاص، لإصابات باختناق جراء اندلاع حريق داخل شقة بولاية الجزائر، وتحديداً في بلدية ودائرة حسين داي.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، وقع الحادث في حدود الساعة الـ08سا 31د صبيحة اليوم. حيث طال الحريق شقة تقع في الطابق الرابع لعمارة سكنية تتكون من طابق أرضي وخمسة طوابق، تقع أمام حديقة بروسات.

وقد تمكنت المصالح المتدخلة من إخماد الحريق والسيطرة عليه بشكل كامل. مما حال دون انتشار ألسنة اللهب إلى باقي أنحاء العمارة.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص باختناق نتيجة إستنشاق الدخان المتصاعد. حيث قدمت لهم الإسعافات الضرورية في عين المكان قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج.

لأجل هذا التدخل، تم تسخير إمكانيات مادية تمثلت في شاحنتي إطفاء، وشاحنة واحدة للسلم الميكانيكي. بالإضافة إلى سيارة إسعاف لضمان التكفل السريع بالمصابين وتأمين الموقع.