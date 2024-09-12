إصابة 4 أشخاص في حريق منزل بأم الطوب في سكيكدة 

أصيب 4 أشخاص، اليوم، إثر حريق منزل ببلدية أم الطوب، دائرة سيدي مزغيش ولاية سكيكدة.

وحسب بيان الحماية المدنية تدخلت الوحدة الثانوية عين قشرة على الساعة 12سا و21دقيقة من أجل عملية إخماد حريق داخل منزل متكون من طابقين، بحي بوالبلوطة.

وخلّف الحادث إصابة 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و74 سنة بحروق خفيفة بينما كانوا يحاولون إنقاد ممتلكاتهم.

الجرحى قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان وتم تحويلهم إلى العيادة متعددة الخدمات.