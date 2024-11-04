إصابة 4 رياضيين بمنافسة “يوسيكان بيدو” العالمية خلال المباريات بوهران

إستقبل مستشفى أول نوفمبر الجامعي 4 رياضيين مشاركين في بطولة العالم ليوسيكان بيدو المنظمة بوهران. بعدما تعرضوا لحوادث أثناء المباريات وكذا التمارين الرياضية فيما تم استقبال حالة واحدة لمشارك في منتدى الشباب الافريقي بعد تعرضه لوعكة صحية.

وقد صرح رئيس مصلحة الاستعجالات الطبيج المتنقلة الدكتور يحياويّ، أن الحالات التي تم استقبالها تتعلق بالمشاركين في المنافسات ليوسيكان بيدو. تتراوح أعمارهم ما بين 17 و27 سنة أصيبوا بجروح وكسور متفاوتة الخطورة تم التكفل بهم صحيا وإخضاعهم للفحوصات اللازمة وإخراجهم. الا حالة واحدة وتتعلق بلاعبة تبلغ من العمر 27 سنة تعرضت لكسور على مستوى الكتف. مما أدى إلى اخضاعها لعملية جراحية من قبل الفريق الطبي الجراحي المتخصص في جراحة العظام. ولا تزال تحت المراقبة الطبية المتخصصة.

علما أن المؤسسة الاستشفائية الجامعية اول نوفمبر 54 وعلى إثر ذلك قامت بتخصيص رواق أخضر بمصلحة الإستعجالات الطبية والجراحية لاستقبال زوار مدينة وهران من المشاركين في هذا الحدث الرياضي القاري. حيث تم تسخير العديد من الإمكانيات الطبية والأجهزة اللازمة وتجنيد فريق طبي متخصص على مستوى المصلحة.