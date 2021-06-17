إصابة 4 صيادين في إنفجار لغم بصحراء بابار في خنشلة

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إصابة 4 صيادين في إنفجار لغم بصحراء بابار في خنشلة لغم تقليدي "صورة من الأرشيف"
بقلم طالب بوزيان

أصيب 4 صيادين بجروح مختلفة، اليوم الخميس، في إنفجار لغم بالمنطقة الجنوبية بصحراء بابار في ولاية خنشلة.وتم نقل المصابين والذين يتواجد بينهم جريح في حالة خطيرة إلى مستشفى سعدي معمر بششار ولاية خنشلة.


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