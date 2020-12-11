إصابة 4 لاعبين من سريع غليزان بفيروس كورونا

الرياضة
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إصابة 4 لاعبين من سريع غليزان بفيروس كورونا
بقلم حمزة زروقي

سيدخل سريع غليزان، اليوم الجمعة منقوصا، من أربعة عناصر أساسية، بعد إصابتها بفيروس كورونا المُستجد، خلال الساعات الماضية.

وأظهرت المسحة التي خضع لها عناصر “الرابيد”، نتائج تحاليل ايجابية تثبت اصابة عبد المالك منور، فاهم بوعزة، عبد الإله بركات و مهدي حيتالة.

وهو ماجعل المدرب شريف الوزاني في حيرة ويصعب المأمورية امام شبيبة الساورة.فيما سيعتمد شريف الوزاني على كل من اللاعبين قادري، نكروف، بلعالية ومقنين لتعويضهم .

وسيكون اللاعبون الذين جاءت تحاليلهم إيجابية، مُجبرين على الخضوع للحجر الصحي خلال هذا الأسبوع، وفقا للبروتوكول الصحي.


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