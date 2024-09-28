إصابة 41 طالبا داخل إقامة جامعية في سيدي بلعباس بتسمم غذائي

تعرض اليوم السبت 41 طالبا بجامعة الجيلالي اليابس اقامة 6 بسيدي بلعباس إلى تسمم غدائي.

وحسب مصادر النهاراونلاين ظهر أعراض التسمم في وقت العشاء من ليلة أمس حيث تم نقلهم إلى المستشفى ودخلوا للمستشفى مند منتصف النهار

وأضافت ذات المصادر أن من بين الطلبة المتسممين غادر 10 منهم مستشفى دحماني سليمان بسيدي بلعباس.

في حين بقي 31 طالبا داخل مستشفى يتلقون الرعاية الخاصة وهم في حالة جيدة حسب مصادرنا.

وحسب تصريحات الطلاب فقد اكدوا انهم تناولوا وجبة الارز والبطاطا مع الدجاج و العصير.

السلطات المعنية قامت بفتح تحقيق لتحديد ملابسات ما حدث وتحديد المسؤوليات.