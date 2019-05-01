إصابة 45 شخصا بحالات تسمم غذائي في النعامة

أعلنت إدارة مستشفى الإخوة شنافة بالمشرية في النعامة، عن إستقبالها 45 شخصا بمصلحة الإستعجالات، أصيبوا بحالات تسمم غذائي.

وأوضح المصدر،أنه تم التكفل بجميع هذه الحالات بعد وضعها تحت المراقبة الطبية لتغادر جميعها المستشفى صباح اليوم الأربعاء،بعد تماثلها للشفاء التام.

وأمر المستشفى بإتخاذ التدابير الضرورية، ورفع عينات من المأكولات التي تناولها المصابون من أجل إجراء التحاليل المخبرية لمعرفة أسباب هذا التسمم الغذائي.

ومن جهتها فتحت مصالح أمن دائرة مشرية تحقيقا حول سبب حالات التسمم المسجلة، حيث كشفت نتائج التحقيق الأولي لذات المصالح

أن هذه الحالات مرتبطة جلها بإستهلاك حلويات تم إقتناؤها من نفس المحل ببلدية مشرية، تضيف مصالح الأمن .