إصابة 45 شُرطيا بعد أحداث الشغب بملعب جيجل!

كشفت المُديرية العامة للأمن الوطني، تعرض 45 شُرطيا لإصابات مُتفاوتة الخطورة، بسبب أحداث الشغب التي وقعت بملعب “الشهيد رويبح حُسين”.

وأشارت المُديرية العامة للأمن الوطني، بأن الأعوان الـ45 أصيبوا في إطار سعيهم لحفظ النظام العام، بمواجهة “فيلاج موسى” و”مولودية الجزائر”.

يُذكر بأنه وإضافة لـ45 شرطيا، فإن 17 مُناصرا تعرضوا للإصابة أيضا، وتحصلوا على الإسعافات اللازمة من الجهات المعنية بالأمر.

وأوقفت مصالح الأمن 41 شخصا، بتهمة الإعتداء على القوة العمومية، الإخلال بالنظام العام، تحطيم وتخريب أملاك عمومية وخاصة بـ”جيجل”.