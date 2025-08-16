إصابة 5 أشخاص إثر إصطدام سيارتين في المدية
بقلم نادية بن طاهر
تدخلت مصالح الإسعاف التابعة للحماية المدنية، زوال اليوم السبت، إثر وقوع حادث مرور على الطريق الوطني رقم 01 بمنطقة الحلايلية، ببلدية ودائرة قصر البخاري في المدية، خلف إصابة 5 أشخاص.
وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين. مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح مختلفة. وتتراوح أعمار المصابين بين 12 و60 سنة.
وقامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.
