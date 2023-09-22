إصابة 5 أشخاص إثر حريق منزل في الوادي

أصيب 5 أشخاص، إثر حريق بناية سكنية ذات طابقين بحي 300 مسكن بلدية ودائرة الوادي.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت ذات المصالح، على الساعة 13سا و19 دقيقة لأجل إخماد الحريق.

وشب الحريق داخل منزل بالطابق الأول، حيث تم إخماده وإنقاذ السكان.

وخلف الحادث إصابة 5 أشخاص باختناقات وضيق في التنفس تتراوح أعمارهم بين 42 وسنتين.

حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي. هذا وتم تسخير سيارتين للإسعاف وشاحنة إطفاء وشاحنة خزان الماء.