إصابة 5 أشخاص بحروق اثر انفجار بمحطة وقود بسطيف

أصيب 5 أشخاص بجروح وحروق، اليوم الخميس، اثر انفجار غير متبوع بحريق على مستوى محطة الخدمات وبيع الوقود المتواجدة بحي يحياوي سطيف.

هذا وتدخلت فرق الحماية المدنية سطيف ،نهار اليوم، على الساعة 15 و15د لحادث انفجار غير متبوع بحريق على مستوى محطة الخدمات وبيع الوقود المتواجدة بحي يحياوي سطيف (أمام محور الدوران الساعة) بشارع زعباط رمضان.

حيث خلف الحريق إصابة 5 أشخاص (رجال، تتراوح أعمارهم بين 22 و50سنة) بجروح وحروق بدرجات متفاوتة من الخطورة من بينهم إثنان (30 و32سنة) حالتهم خطيرة.

ليتم إسعاف وإجلاء كل المصابين إلى استعجالات المستشفى الجامعي سطيف.